Top de las películas de brujas más aterradoras: aliste las palomitas para disfrutarlas

Aquí en La Mega le haremos recomendaciones si quiere ver películas de terror sobre brujas.

Algunas personas utilizan su tiempo libre para descansar, divertirse con los videojuegos, mientras que otras personas prefieren ver películas. El problema llega cuando no se sabe qué tipo de filme escoger . Por lo cual, ingresan a las diferentes plataformas para así tener un catálogo amplio y escoger la mejor opción.

Hay varias categorías, ya que este es otro dilema. Si usted verá la cinta con alguien, deben mirar todas las opciones y así llegar a un acuerdo más fácil. Así que, aquí le presentamos los diferentes grupos de películas que puede encontrar. Acción, animé, terror, romance, drama, fantasía, comedias, deportes, policiales, musicales, cortos, entre otros.

Hay que destacar que hay público para las diferentes categorías y un género que no es tan amado, es el terror. Algunos no pueden dormir luego de visualizar dichas imágenes en la pantalla, por lo cual, prefieren taparse los ojos y no aterrorizarse con algunos filmes.

En esta ocasión, le traemos un top cinco de las mejores películas de brujas, para que pueda pasar un buen rato en familia, con sus amigos o con su pareja.

Mejores películas de brujas