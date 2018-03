Supuesto fantasma de Pablo Escobar apareció en Medellín 

Una fotografía tomada por una usuaria de Facebook muestra un supuesto fantasma de Pablo Escobar en el edificio Mónaco en Medellín, lugar desde donde operaba su estructura criminal.

El post se volvió viral y puso a todos comentar a todos sobre la veracidad de las imágenes, en las que aparece la supuesta figura del narcotraficante colombiano.

“Sé que no suelo publicar mucho pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tomé una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio pero la verdad no sé qué pensar en este momento“, escribió en la red social.

Al acercar la imagen se puede ver más claro el supuesto fantasma de Pablo Escobar, que para muchos se trata solo de un montaje o un truco de edición.

El edificio Mónaco es uno de los lugares más polémicos de Medellín y se convirtió en cierto modo en un referente del narcotráfico, pues fue allí donde Pablo Escobar vivió y planeó algunos de sus actos más terribles.

Aunque la figura de Pablo Escobar y todo lo que representó causa repudio en muchas personas, otros en cambio lo admiran y han seguido en su vida a través de películas y series como Narcos.

Uno de ellos es el rapero Wiz Khalifa que levantó toda una polémica el año pasado por compartir una foto en el edificio Mónaco y en la tumba de Pablo Escobar. La imagen generó tanta molestia que el artista tuvo que borrarla de Instagram.