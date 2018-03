Se viraliza el video de un ovni en Estados Unidos

Un video publicado por To the Stars Academy of Arts An Science (TTSA) en YouTube tiene a todos con los pelos de punta y especulando en las redes sociales.

En el clip se vería el momento exacto en el que unos pilotos de la Armada de Estados Unidos se encontraron con un objeto volador no identificado, en 2015 y lo siguieron con las cámaras.

Según cita el medio USA Today, la grabación de 35 segundos fue realizada por una cámara infrarroja abordo de un avión de caza modelo F/A-18 que viajaba a 25 mil pies de altura por la Costa Este del país.

En el video se puede ver el momento en el que uno de los pilotos ve el objeto y empieza a enfocarlo para seguirlo de cerca. (Lee también: Niñas captaron un suceso paranormal mientras hacían transmisión en Facebook)

“¿Qué es esa cosa?”, dice, a lo que otro de sus compañeros le responde: “Oh, Dios. Mira eso que está volando“.

El momento es de euforia cuando finalmente pueden seguirlo por completo con la cámara.

Este es el viral video que no solo se está tomando las redes sociales, sino también diferentes medios internacionales y que está generando muchos comentarios de fanáticos y escépticos del tema que no creen para nada en las imágenes. Otros, además, aseguran que ese video salió ya hace varios años por lo que no resulta novedoso.