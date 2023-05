Sara Uribe tuvo horrorosa experiencia paranormal: vio al demonio, "yo no le pertenezco al diablo"

Sara Uribe cuenta que Dios le respondía a sus plegarias y pasaron cosas muy fuertes, pero que remarcaron su fe.

"Un día cualquiera, en esa ventana donde yo me siento siempre, llegó un gallinazo (chulo) negro, grande. Yo vivo en un piso 17. Yo le decía (a Dios) <¿tu estás viendo eso?> y el gallinazo me miraba, me miraba de frente y le decía <yo no me voy a ir contigo, es que yo no te pertenezco>, yo no le pertenecía al diablo".

La presentadora cree que satanás siempre llega a llevar a las personas por los malos caminos. En ese momento, le decía a Dios que si ella era de él, le va a ayudar a volver a brillar.