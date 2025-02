Una de las organizaciones encargadas de rescatar perros y gatos en condición de calle en la ciudad de Bogotá, Callejeros, emitió alerta máxima por el desalojo despiadado de estos animalitos de su hogar. En un video que circula por redes sociales, se escuchan los gritos de llantos y súplicas de los cuidadores tras ver cómo los miembros del cuerpo de bomberos arremeten contra los techos donde se refugian los indefensos.

En el video se observa al cuerpo del Policía Nacional acompañando el desalojo, además se pueden ver a los habitantes del sector sin mucho más que hacer ante la situación. Por su parte, los inclementes llantos de los perros se escuchan de fondo también, y la Fundación Rescate de Animales de Calle o vulnerables de la Localidad de FONTIBÓN, solicitan ayuda inmediata para atender a los perros, y con esto evitar que estos se pierdan.

“Por favor, por favor, por favor, por favor no, los animales. Ayúdenme, qué les pasa. ¿Por qué nos hacen esto? Recapaciten, somos parte de la localidad. Por favor se van a salir los animales. Por favor, se van a escapar. No, así no. Cómo destrozan todo lo de los animales si llevan años aquí”, son las inclementes súplicas de quien, al parecer, sería la cuidadora de los perros.

En Instagram se encuentran como @callejerosfontibon, que es la cuenta donde están publicando todo lo relacionado al desalojo de los perros.