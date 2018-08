Rochi Stevenson cuenta que sostuvo una conversación con Jesús

La presentadora Rochi Stevenson siempre se ha mostrado como una persona muy creyente y religiosa. Sin embargo, desde el año 2004, su fe se fortaleció mucho más después de haber tenido una experiencia sobrenatural con Jesús.

En aquel tiempo, Stevenson estaba grabando un programa de televisión, una noche, cuando ya estaba lista para dormir, la presentadora narra que escuchó una voz, aunque al principio pensó que le estaban “tomando del pelo”, pronto se dio cuenta que no había nadie en el lugar más que ella y el sonido de aquella voz.

“Me fui a dormir y escuché una voz que me habló y me dijo tres veces lo mismo – tú no te vas a dormir -Me pidió que agarrara papel y lápiz y escribiera lo que me iba a dictar, y yo lo hice. Entonces empezó a decirme -creí en ti para que me siguieras, eres mi hija amada, no temas, soy tu señor. Tú eres mi sierva, no temas”, expresó la presentadora en entrevista con el programa Lo Sé Todo.

Rochi Stevenson recuerda que inmediatamente empezó a sentir “la presencia de Dios muy fuerte”. Empezó a llorar del sentimiento tan grande que le producía el estar hablando con Jesús. “Me empece a desahogar, yo estaba muy triste en ese momento. Le hablé de lo duro que me dio perder a mi papá siendo tan chiquita. Estaba muy sensible, muchas cosas en mi vida no estaban bien”, expresó.

Al día siguiente, la paz que sentía y la dicha de haber tenido esa conversación con Jesús es algo que comenta, “no puedo explicar con palabras. Lo sentía dándome ánimo, me dio la seguridad que yo necesitaba”.

Desde aquel momento, su vínculo con Jesucristo se estrechó aún más. Han pasado más de diez años desde aquel momento y aún lo recuerda con emoción. “Desde entonces he sido muy obediente… Un día me dijo que tenía que crear un grupo de oración, me arriesgué y comencé con mis primas a armar el grupito, el cual ha ido creciendo”, finalizó.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital