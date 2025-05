Mayo es un mes de renovación, energía vibrante y expansión. En la filosofía del Feng Shui, cada cambio de mes representa una oportunidad para reajustar la energía del hogar y de nuestra vida para atraer lo que deseamos. El inicio de mayo, en especial, está vinculado con el crecimiento, la fertilidad y la acción. Por eso, muchos recurren a rituales específicos que, según esta antigua práctica china, ayudan a canalizar las intenciones hacia el éxito.

Ya sea que estés buscando estabilidad económica, oportunidades laborales, mejorar tus relaciones o iniciar un nuevo amor, aquí te presentamos los rituales más efectivos de Feng Shui para darle la bienvenida a mayo con fuerza y equilibrio.

1. Limpieza energética del hogar: despeja lo viejo

Antes de atraer lo nuevo, es fundamental soltar lo que ya no sirve. El Feng Shui recomienda comenzar el mes limpiando profundamente tu casa. No se trata solo de limpieza física, sino también energética. Barre de adentro hacia afuera, desecha lo que no usas y abre las ventanas para que circule el chi (energía vital). También puedes sahumar los rincones con incienso de sándalo, palo santo o salvia blanca.

Tip: Coloca un cuenco de agua con sal marina en las esquinas del hogar durante 24 horas para absorber energías negativas.

2. Activa la esquina de la riqueza (sureste)

Según el mapa Bagua del Feng Shui, la zona sureste de tu hogar está relacionada con la riqueza y la abundancia. Para activar esta área, puedes colocar una planta de jade, una fuente de agua en movimiento, monedas chinas o una rana de tres patas.

Ritual de activación: Escribe en un papel tus metas financieras del mes, colócalo bajo una vela verde en la zona sureste y enciéndela con intención durante 9 minutos.

3. Ritual del trabajo y las oportunidades profesionales

El área norte del hogar está asociada con la carrera profesional. Para potenciar este aspecto, puedes colocar una imagen tuya trabajando feliz o una representación del éxito que deseas (como una figura de una montaña, una brújula o una tortuga negra).

Ritual sugerido: Enciende una vela azul en el norte de tu espacio mientras visualizas cómo llega la oferta o ascenso que estás esperando. Repite durante tres días seguidos.