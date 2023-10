¿Qué significa soñar con que te hacen brujería?

No necesariamente a quien ves en el mundo onírico haciendo ese tipo de actos es la persona que busca el mal para ti, tendrás que agudizar tus sentidos para evaluar quién podría estar deseándote el mal.

¿Qué significado tiene soñar con que me hacen brujería?

¿Qué significa soñar que le hacen brujería a alguien que conoces?

Este sueño puede ser un reflejo de tu subconsciente y expone un deseo muy profundo de castigar a esa persona con la que sueñas, es probable que pienses que esa persona se portó mal contigo.

Por otra parte, si sueñas que alguien conocido es el que hace el ritual de brujería, pero no sabes o no va dirigido a alguien en específico, puede que sea una señal de que esta persona no esté actuando bien en ese momento de su vida. Tú puedes ser una buena ayuda para enfocarlo y orientarlo a resolver sus asuntos.