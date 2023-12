¿Qué significa soñar con plata? Te lo contamos

Puede ser tan bueno como parece.

Algunos investigadores sostienen que los sueños no son más que "acontecimientos aleatorios", impredecibles y no susceptibles de interpretación. No obstante, el psicoanálisis defiende que estos sueños están imbuidos de referencias y recuerdos olvidados, que residen en lo profundo de nuestro "subconsciente".

Entonces, ¿qué podría significar soñar con dinero?

Este símbolo, asociado con poder y prosperidad, puede reflejar la preocupación constante por el éxito y la influencia en la vida diaria.