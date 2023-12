¿Qué significa soñar con amigos de la infancia? Es más curioso de lo que imaginas

Cada amigo de la infancia que visita nuestros sueños es un mensaje del subconsciente.

Sin embargo, es vital no permitir que la nostalgia domine estos recuerdos. La infancia es un capítulo que no se repite, un tesoro guardado en la memoria, pero el presente sigue su curso. Estos sueños no deben ser un anclaje al pasado, sino una invitación a reflexionar sobre la trayectoria personal.