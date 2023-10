Según varias experiencias de las personas amantes de los temas paranormales, hay indicios para creer que muchos de los fenómenos que ocurren a las 3:33 AM no son casualidad. Pues en el estudio de la numerología, estos tres dígitos tienen un significado especial, ya que son la mitad de 666, que es el número asociado al diablo.

Así mismo, muchos parapsicólogos afirman que al unir la hora de la muerte de Jesucristo (las 3 de la tarde) con su edad al morir (33 años), se obtiene 'la hora del diablo’, puesto a que en la historia bíblica el diablo siempre buscaba desafiar a Dios y burlarse de sus símbolos mientras los imitan, esta hora es más susceptible a eventos paranormales.

El hecho de despertar durante la noche es común para muchas personas, sin embargo, experimentar insomnio, parálisis del sueño u otros sucesos extraños no es casualidad y pueden estar asociados a eventos paranormales, no obstante no hay pruebas científicas de esto.