Tomar la decisión de regresar con un ex puede ser un dilema emocional para muchos, pero cada signo zodiacal enfrenta las rupturas de forma única. Mientras algunos prefieren cortar por lo sano, otros buscan revivir lo que una vez fue, dejando la puerta abierta a la reconciliación. Si alguna vez te has preguntado si tu signo está más inclinado a darle una segunda oportunidad al amor pasado, aquí te contamos la probabilidad de que eso suceda, signo por signo, de acuerdo con información dada por la página web Horóscopo negro.

Aries (20%)

Para Aries, lo pasado, pasado está. Eres el signo del "siguiente", siempre mirando hacia adelante. El amor con un ex no encaja en tu estilo, a menos que el drama sea tan grande que te resulte tentador. Si alguien trata de volver, lo harás bajo tus propios términos, pero siempre serás el que decida si vale la pena intentarlo otra vez. Si hay un atisbo de ego o competencia, quizás te atraiga, pero lo más probable es que sigas adelante sin mirar atrás.

Tauro (50%)

Tauro es conocido por su terquedad, pero también por su capacidad de amar profundamente. Volver con un ex es posible, pero solo si realmente crees que las cosas pueden mejorar. Te cuesta dejar ir el pasado y si te convence que la persona ha cambiado y puede ofrecerte la estabilidad que buscas, podrías considerar la reconciliación. Eso sí, no lo harás por pura nostalgia, sino con una evaluación cuidadosa de lo que podría ser diferente esta vez.

Géminis (70%)

La curiosidad y el amor por el cambio hacen que Géminis tenga más probabilidades de volver con un ex, pero solo si hay algo nuevo que explorar. Si prometen que todo será diferente, te intriga y podrías darle una oportunidad. Sin embargo, no te tomas la reconciliación demasiado en serio, y si las cosas no resultan como esperabas, serás el primero en escapar. El caos emocional y los cambios son parte de tu naturaleza, así que las segundas oportunidades no te parecen tan malas, siempre que haya algo excitante que descubrir.

Cáncer (80%)

Cáncer tiene una conexión emocional tan profunda con el pasado que es difícil para ellos cortar completamente los lazos con un ex. Si hubo amor verdadero, las probabilidades de reconciliación son altas, aunque esto signifique repetir un ciclo de drama emocional. Te aferras a los recuerdos y, aunque seas consciente de que el pasado no siempre puede repetirse, siempre hay una parte de ti que cree en el “y si esta vez sí funciona”. El amor en ti es eterno, y aunque las heridas sean profundas, el deseo de sanar junto al otro puede ser más fuerte.

Leo (30%)

Leo no suele mirar atrás. Una vez que algo se ha terminado, es mejor seguir adelante. Sin embargo, si un ex intenta reconquistarte con una gran demostración de amor o de admiración, podrías ceder, pero solo si lo haces bajo tus términos. Para ti, regresar con un ex no es tanto por amor, sino para alimentar tu ego. Si la reconciliación sirve para demostrar que sigues siendo la mejor opción, tal vez lo consideres, pero no será fácil que eso suceda.

Virgo (40%)

Para Virgo, las segundas oportunidades no son algo que se tomen a la ligera. Como analítico, sopesarás todos los aspectos antes de decidir. Si crees que hay algo que se puede mejorar, como la falta de comunicación o malos entendidos, podrías intentarlo de nuevo. Sin embargo, no lo harás por un impulso emocional, sino porque crees en el potencial de la relación. Eso sí, recuerda que no puedes arreglar a alguien que no quiere cambiar. La lógica será siempre tu guía, y a veces, la mejor decisión será dejar ir.

Libra (85%)

Libra es el rey de las segundas oportunidades. Te cuesta dejar las cosas sin resolver, y cuando un ex viene con una promesa de que las cosas serán mejores, puedes ser fácilmente convencido de que volverás. La idealización del amor y el deseo de encontrar armonía hacen que las segundas oportunidades te atraigan, aunque ya sepas que no todo es perfecto. Sin embargo, Libra, cuidado con las decisiones impulsivas: no todos los ex merecen tu tiempo, y aprender a decir no puede ser la mejor opción.

Escorpio (15%)

Escorpio tiene una regla inflexible: si alguien te falla o te traiciona, la puerta está cerrada de por vida. Volver con un ex es casi imposible, especialmente si hubo una herida profunda. Tus relaciones son intensas y, si alguien te lastima, lo consideras irreparable. Puede que pienses en ellos en momentos de debilidad, pero nunca cederás. Si te buscan, disfrutarás viendo cómo intentan reconquistarte, pero no les darás la oportunidad de volver.

Sagitario (60%)

Sagitario valora su libertad por encima de todo, por lo que las reconciliaciones no son algo que busque con frecuencia. Sin embargo, si un ex logra capturar tu atención con nuevas aventuras y promesas de un cambio real, podrías considerar la opción. Para ti, volver con un ex no se trata de necesidad, sino de ver si las cosas pueden ser diferentes. Si no funciona, seguirás adelante rápidamente, sin mirar atrás.

Capricornio (35%)

Capricornio es cauteloso y práctico en todo, incluidas las relaciones. Si hay una ruptura, es porque algo no funcionó bien, y volver no es una decisión que tomes a la ligera. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado y crees que hay una posibilidad real de éxito, podrías considerarlo. A diferencia de otros signos, Capricornio no se guía por la emoción, sino por la lógica y la posibilidad de un futuro sólido.

Acuario (50%)

Acuario es impredecible, incluso en el amor. Si crees que la relación puede ser diferente esta vez, no dudarás en intentarlo. Sin embargo, tu necesidad de independencia puede interferir, y si empiezas a sentirte controlado, no dudarás en alejarte. Para ti, las relaciones no siguen una estructura tradicional, y si decides volver, será bajo tus propios términos, sin comprometer tu libertad.

Piscis (90%)

Piscis, tú eres el rey o la reina de las segundas oportunidades. Tu corazón soñador y tu naturaleza romántica te hacen propenso a creer que el amor puede sanar todas las heridas. Si tu ex regresa con las palabras correctas y aún hay sentimientos de por medio, es muy probable que les des otra oportunidad. Sin embargo, cuidado: a veces tu corazón se deja llevar por la emoción y puedes ignorar las señales de alerta. Asegúrate de que lo que buscas realmente sea amor y no solo apego emocional.