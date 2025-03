"El Cartel Paranormal de La Mega" es uno de los programas de radio más escuchados en Colombia. Dirigido por Daniel Trespalacios, conocido como "El Tripas", presenta historias en las que los oyentes pueden participar, además de contar con la presencia de expertos en lo paranormal, como parapsicólogos y astrólogos.

Recientemente, Daniel compartió en sus redes sociales un video en el que un joven, entre lágrimas, asegura que el Diablo lo atormenta.

Leer más: ¿La ánimas del purgatorio son peligrosas? Sacerdote le responde a Daniel Trespalacios

"Yo intento salir, no saben cuántas veces he llorado arrodillado, pidiéndole a Dios que me saque de esto. Mi hermano cree que basta con ir a una iglesia y arrodillarse, pero no es así."

El joven afirmó que, en múltiples ocasiones, se ha arrodillado, llorado y le ha suplicado a Dios que lo libere: "Creo en Dios, pero no lo alabo porque no me ha escuchado. Pienso que Dios no me ayuda porque cuando Él me buscó, yo lo menosprecié."

"Yo no pedí ser este villano. No busqué al Diablo, no lo hice por voluntad propia; simplemente le creí porque era un niño. Pensaba que estaba enfermo, que tenía problemas mentales. Nunca imaginé que fuera real. Creí que padecía esquizofrenia... Entonces, si realmente sufro de eso, ¿por qué el Diablo me cumple las cosas que alguna vez le pedí?"

Finalmente, el joven confesó estar agotado y sentirse sin energía, pues asegura que el Diablo se alimenta de él: "No puedo estar feliz, porque ese man se nutre de eso. Ya van seis años de esto."

Vea también: ¿El diablo está entre nosotros en forma de pez? El inusual ser acuático que apareció en el mar

Hacer un pacto con el diablo es un tema del que se ha hablado por generaciones. Se dice que quienes buscan riqueza, poder o conocimientos prohibidos pueden vender su alma a cambio de estos deseos. La imagen clásica de este acuerdo suele involucrar un contrato firmado con sangre, un cruce de caminos o una invocación demoníaca en la oscuridad de la noche. Sin embargo, la historia también advierte sobre las terribles consecuencias de tales tratos. En muchos relatos, el diablo es astuto y engañoso, ofreciendo recompensas que, con el tiempo, se convierten en maldiciones.