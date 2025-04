🐭 Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Reflexión antes de actuar. Hoy es mejor que te tomes tu tiempo antes de tomar decisiones importantes. La energía de la serpiente te favorece si buscas cerrar ciclos, pero puede jugarte en contra si te dejas llevar por impulsos. Buen día para conversaciones personales profundas.

🐂 Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Orden y estructura serán tu fortaleza. La jornada se presta para consolidar acuerdos laborales o avanzar con proyectos estancados. Tu tenacidad será clave para resolver diferencias con personas cercanas. En el amor, es momento de reafirmar tus valores.

🐅 Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

No todos los días se puede correr. Este no es un día para grandes movimientos, sino para observar y aprender. La energía serpentina te pide paciencia y estrategia. Puede que alguien en el entorno laboral esté actuando con doble intención, mantente alerta.

🐇 Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Sensibilidad e intuición al máximo. Tienes la capacidad de percibir lo que otros no ven. Aprovecha esa visión para resolver situaciones emocionales pendientes. Tu creatividad también estará muy activa: ideal para proyectos artísticos o de comunicación.

🐉 Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Un paso atrás para tomar impulso. Puede que hoy no brilles como otros días, pero eso no significa que estés perdiendo poder. Usa la energía disponible para planear y observar a tus aliados. No todo debe hacerse con fuerza; a veces, el silencio es la mejor estrategia.

🐍 Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Tu día para brillar con sabiduría. Estás en sincronía con el universo y puedes tomar decisiones importantes con claridad. Confía en tu experiencia y no temas alejarte de lo que ya no te aporta. Un momento clave para dejar atrás viejos miedos.