Soñar que intentas huir y no puedes correr, como si los pies se hundieran en el suelo o el cuerpo se volviera extremadamente lento, es una experiencia que comparten muchas personas. Este fenómeno ocurre con frecuencia durante la fase más activa del sueño, conocida como fase REM, en la que se desarrollan los sueños más vívidos y complejos.

Le podría interesar: ¿Qué significa soñar con Jesús en Semana Santa? Señales que no debes ignorar

Durante este ciclo, el cerebro entra en una dinámica intensa de actividad, procesando emociones, recuerdos y situaciones que muchas veces no se resuelven mientras se está despierto. Sin embargo, al mismo tiempo, el sistema nervioso induce un estado de parálisis temporal en los músculos esqueléticos, conocido como atonia muscular REM.

Esta desconexión física sirve como un mecanismo de protección: impide que el cuerpo actúe lo que ocurre en el sueño. Gracias a esta inhibición motora, las personas no saltan, corren ni golpean mientras sueñan, aunque en su mente estén realizando esas acciones.

No deje de leer: ¿Qué significa soñar con gatos que te muerden? Ten cuidado con quienes te rodean

Cuando el subconsciente detecta conflictos sin resolver o presión acumulada, puede transformarlos en escenas oníricas donde la persona intenta escapar, pero no avanza. En esos casos, el sueño se convierte en una representación simbólica del estancamiento o la falta de control .

Otra causa frecuente de este tipo de sueños tiene que ver con el estado emocional de la persona. Soñar que no se puede correr suele estar asociado con altos niveles de estrés, ansiedad o sensación de impotencia . Desde la perspectiva de la psicología del sueño, esta clase de sueños funcionan como una metáfora del bloqueo emocional o de situaciones de la vida diaria que generan una carga interna.

Esto significa que aunque el cerebro genera una señal de "acción" dentro del contenido del sueño —por ejemplo, correr para escapar de algo—, esa orden no se traduce en movimiento real. La contradicción entre querer moverse y no poder hacerlo se percibe dentro del sueño como una especie de lucha contra una fuerza invisible que impide el avance.

No es brujería ni algo sobrenatural

A pesar de lo inquietante que puede resultar, soñar que no puedes correr no tiene ninguna relación con lo paranormal. La parálisis temporal durante el sueño es una función normal del cuerpo, y no hay evidencia científica que relacione este tipo de sueños con fenómenos como presencias, espíritus o brujas, creencias aún comunes en algunas culturas.

Este tipo de experiencias pueden parecer vívidas y emocionalmente intensas, pero tienen una explicación clara en el funcionamiento del cerebro. De hecho, los estudios en neurociencia del sueño han documentado ampliamente los mecanismos que entran en juego durante el sueño REM, especialmente los que regulan la motricidad.

Lo que puedes hacer si sueñas esto frecuentemente

Soñar repetidamente que no puedes correr puede ser una señal para atender tu estado emocional o mental. Aunque el fenómeno tiene una explicación fisiológica, su recurrencia podría estar mostrando una necesidad de revisar el nivel de estrés, ansiedad o preocupaciones personales.

Practicar técnicas de relajación antes de dormir, mantener horarios regulares de sueño y, en algunos casos, acudir a terapia psicológica, pueden ayudar a reducir la frecuencia de este tipo de sueños. También es recomendable prestar atención al contenido del sueño, ya que puede reflejar temas no resueltos que el subconsciente intenta procesar.

Más noticias: El significado de soñar con popó: ¿vergüenza, limpieza emocional o fortuna?