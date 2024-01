Las personas usan las redes sociales para subir diferentes videos para entretener al público. Hay de toda clase de géneros, desde cómicos, de reflexión, de tristeza o hasta de terror. La plataforma más utilizada es TikTok, que se hizo muy popular en la pandemia del Covid-19, cuando tocó estar en la casa la mayor parte del tiempo.

A través de esta han difundido varios 'clips', que hace que las personas no puedan parar de mirar videos y pasar un rato agradable mientras están descansado.

Ahora bien, recientemente una pareja que tienen una cuenta de TikTok llamada 'Stonestack renovation'. En donde mostraron lo que había en una pared de su casa y quedaron sorprendidos.

"Mi perro se acercó en ese momento y estaba actuando un poco raro. Creo que estaba un poco asustado de ver lo que había allí, pero no tenía por qué estarlo, porque solo había algunos dulces viejos, un kit de costura, un lápiz y nada fuera de lo común", expresaron.

Después dijer0n en el video: "Dentro de este maletín había una muñeca extraña, quiero decir, no es nada de una película de terror ni nada fuera de lo común. Realmente no sé cómo me siento al respecto, pero aquí hay un primer plano de la muñeca muy inquietante", dijeron en el 'clip' de la red social.

Lo más curioso, es que la muñeca resultó ser un dispensador de papel higiénico. Bajo el vestido rosa tejido a mano muestra que, en lugar de tener pies, tiene un soporte diseñado para el cuarto de baño. Lo más sorprendente es que no se sabe nada más al respecto. Esto ha generado mucha intriga por parte de los dueños y los internautas.