Las noches de domingo a jueves en ‘El Cartel Paranormal de La Mega’ son el espacio ideal para los amantes del terror. En este programa, Daniel Trespalacios, su director y presentador, además, de contar con varios invitados sobre los diferentes temas paranormales, abre los micrófonos para que los oyentes compartan sus experiencias sobrenaturales.

En uno de esos episodios, un oyente relató su encuentro con una monja fantasma. Según su historia, trabajaba en la clínica León XIII, en Medellín. Una noche, mientras realizaba un monitoreo de cámaras en el bloque #2, que alberga la morgue, vio algo extraño alrededor de la 1 de la mañana: "Veía una monja subir y bajar en el ascensor". El narrador aseguraba que en ese bloque no había motivo para que alguien estuviera a esa hora. "La monja parecía perdida. Le hablaba por el citófono del ascensor y no me respondía; salía del ascensor y volvía a entrar."

Más tarde, el oyente observó a uno de los supervisores del edificio ingresar al ascensor, con la monja detrás de él. Decidió entonces hablar nuevamente por el citófono y sugerirle al supervisor que le preguntara a la monja que para dónde iba. Sin embargo, el supervisor le respondió que no lo molestara, pues sabía que nadie lo acompañaba.

El oyente continuó su relato, mencionando que vio al supuesto fantasma salir del ascensor, pero en las cámaras que captan la entrada y salida del mismo, no apareció nadie. Afirmó además que la monja fue vista en otras ocasiones, aunque no por tanto tiempo como esa noche.

Finalmente, los médicos contaron que, al intentar trasladar a la monja desde el bloque 1 al bloque 3 para una cirugía, falleció en el ascensor.

