Marbelle vivió una experiencia paranormal con su madre

La ‘reina de la tecnocarrilera’, Marbelle, compartió en un programa de televisión la historia de un momento paranormal que vivió con un ser querido.

Su madre, María Isbeth Cardona, murió en el año 2002 después de practicarse una liposucción, acontecimiento que impactó su vida y la de su familia.

Marbelle confesó que siempre ha sido muy escéptica respecto a sucesos paranormales y que poco cree en los espíritus. Pero su percepción cambió luego de que experimentara un momento sobrenatural con su madre.

Según contó en ‘Lo sé todo’, programa del Canal 1 que ella presenta, sintió al espíritu de su madre justo en un difícil momento en su vida.

La estrella colombiana contó que mientras lloraba sintió la presencia de su mamá.

“Me abrazó por detrás, me paso sus manos por los brazos, fue un momento en el que la verdad, yo soy muy miedosa, pero no sentí miedo, en ese momento sentí que ella me estaba abrazando“, relató.

Además, explicó que fue un momento “muy especial”, pues estaba llorando por algo y estaba muy conmovida.

“Gracias por siempre mamá”, escribió junto a esta foto de su infancia.