Los fenómenos paranormales se pueden explicar e incluso provocar desde el cerebro ¿Por qué?

“Me parece que es fascinante para todo el mundo conocer lo que sucede cuando un cerebro se estropea”, agregó en un trino.

En medio de una entrevista, el médico afirmó que el cerebro, cuando se estropea puede llegar “a todo lo que alguien se puede imaginar'. El día que me di cuenta de que las enfermedades del cerebro podrían explicar posiblemente todo lo que alguien se pueda imaginar que suceda a un ser humano, desde lo más normal hasta lo más estrambótico, dije: esto es fascinante”, contó.

Puedes ver: Soñar que se le caen los dientes; las supersticiones detrás de ello

Así mismo, explicó que algunos cerebros rotos tienen una solución, pues “cuando un cerebro deja de funcionar como debería, no siempre es consecuencia de una enfermedad inevitablemente progresiva. Puede ser también por intoxicaciones, enfermedades relacionadas con el cáncer, dolencias metabólicas (…) Y si llegas al diagnóstico, descubres lo que hay y lo tratas, consigues repararlo. Por eso es importante no dar todo por obvio y llegar al fondo, porque algunos cerebros rotos se pueden reparar”.

Del mismo modo, habló de la diferencia entre un alegato contra la normalización de la pérdida de memoria y otros déficits cognitivos por el envejecimiento.

“La demencia es un síndrome donde el deterioro cognitivo tiene tal magnitud que la persona ya no podría sobrevivir sola. Alguien que tiene una demencia cuando se hace mayor, tiene una enfermedad degenerativa asociada o algún otro proceso. Efectivamente, envejecer lleva implícita una pérdida de habilidades que hemos ido adquiriendo y desarrollando y también repercute a nivel de cómo funcionamos a nivel cognitivo. Pero esto sigue una pendiente, una curva dentro de una normalidad. ¿Es normal tropezarnos más cuando nos hacemos mayores? Supongo que sí. ¿Es normal caer constantemente al suelo? No. ¿Es normal estar más lento y no tan ágil a nivel cognitivo? Sí. ¿Es normal que se te olviden cosas de forma reiterada y te cueste encontrar palabras? No. Cuando no normalizamos estos problemas, lo que hacemos es buscar ayuda. Deberíamos tener un poco esa intuición sin caer en la hipocondría”, argumentó.

Lea también: Hombre es acechado por seres sombra y quedó en video su aterradora aparición

Así como se pierde la memoria, el doctor afirmó que también se pueden perder emociones.

“Somos consecuencia de lo que hace un cerebro y cuando sus piezas fallan, cualquier cosa que dependa de él puede fallar. Tenemos múltiples situaciones donde, a veces, el síntoma inicial de una enfermedad es que se transforma completamente cómo la persona vive las emociones”.

Finalmente, habló de los conocidos déjà vu, la sensación de haber vivido algo que está sucediendo ahora mismo.

“Tiene que ver con la actualización de la memoria, que tiene un gradiente temporal: los recuerdos llevan implícito una posición en el tiempo, yo sé que mis recuerdos de hoy son de hoy y no de ayer. En el déjà vu, por algún motivo, parece que hay como una falta de sincronización con este proceso de actualización y la experiencia instantánea que tú estás viviendo, es como si llevase la etiqueta de otro momento temporal”, apuntó.