Además de golpear y votar las cosas, Santiago contó que lo más aterrador que ha vivido es un exorcismo, pues en uno de ellos tuvo que ver y escuchar la "conversación" que tuvo un sacerdote con un "espíritu de suicidio"

Según el joven, el demonio que estaba dentro de la mujer le dijo al sacerdote con voz de hombre, que él estaba atado a ella con el mismo lazo que se había suicidado, y además le pidió que no lo devolviera al infierno porque allá era muy feo.

En medio del ritual, el espíritu maligno lloraba pidiendo tuvieran compasión de él, no obstante, el cura no podía hacer nada y fue entonces cuando no se escuchó más la terrorífica voz.