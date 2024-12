Llega ‘El Cartel Paranormal de La Mega’ cada noche, de domingo a jueves, de 9:00 p. m. a 12:00 a. m., bajo la dirección de Daniel Trespalacios, conocido como "Tripas". Este programa abre los micrófonos a oyentes que comparten experiencias inexplicables.

En el capítulo del 5 de diciembre, una oyente relató que, en la casa donde vivía, percibió la presencia de una persona. Escuchó la voz de un adolescente que, según ella, se había quitado la vida.

Otro oyente narró una experiencia perturbadora: explicó que tenía una orden de restricción que le impedía acercarse a uno de sus hijos. Ese día, en medio de una situación que le generó ira, decidió regresar a su casa. A medianoche se despertó sintiéndose extraño y terminó discutiendo con la madre de sus hijos. En un momento de furia, tomó un cuchillo con la intención de atacarla, pero su propia madre intervino y logró detenerlo.

Desde Pereira llegó otra historia. Un oyente relató que, mientras estaba sentado en un andén con una amiga, vio a su cuñado a lo lejos. Este le preguntó hacia dónde iba, y él respondió que alguien estaba golpeando a las personas. Su amiga, impactada, le señaló que el agresor era su hermano, aparentemente poseído.

La situación terminó con la intervención de la policía. Sin embargo, el oyente afirmó que, desde su fe, oró para ayudar al joven. Según su relato: “Cuando él me vio, me pidió ayuda. Le dije: ‘Yo te reprendo en el nombre de Jesús, tú no perteneces a este plano’. Lo repetí tres veces, y entonces cayó desplomado”.

Tras esto, el oyente habló sobre demonios, asegurando que existen jerarquías entre ellos y que buscan reinar sobre el mundo. Trespalacios le preguntó: “Si para un demonio es fácil manipular al ser humano, ¿por qué no lo hacen con todos y ganan la batalla?”.

El oyente respondió que, en el plano terrenal, existe una guerra constante donde Dios protege a las personas, dificultando el acceso de los demonios. Además, señaló: “Los demonios conocen nuestras debilidades”.

Otra oyente compartió una experiencia vinculada al fallecimiento de su prima en 2003. Relató que un día despertó con un fuerte deseo de visitarla. Al llegar, pidió usar el baño y, tras orinar, sintió un miedo irracional que la llevó a salir al pasillo sin terminar de vestirse. Poco después, recibió la noticia del asesinato de su prima.