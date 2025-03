La astróloga Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las videntes más reconocidas de habla hispana gracias a sus predicciones sobre celebridades, políticos e incluso eventos naturales. En esta ocasión, ha hecho declaraciones sobre el Vaticano, un tema que ha cobrado relevancia debido al estado de salud del papa Francisco.

¿Cómo avanza la salud del papa Francisco?

La salud del papa Francisco ha sido motivo de atención en las últimas semanas, ya que el sumo pontífice ha enfrentado varias complicaciones médicas, lo que ha generado incertidumbre entre los fieles y la comunidad internacional.

A pesar de estas dificultades, el Vaticano informó que su estado es "estable dentro de un cuadro complejo". En conmemoración de su 11° aniversario como líder de la Iglesia, el papa celebró la ocasión el pasado 13 de marzo junto al personal médico del Hospital Gemelli de Roma, donde ha recibido tratamiento en varias ocasiones.

Sin embargo, aunque ha mostrado signos de mejoría, se ha reportado que enfrenta dificultades para hablar y llevar a cabo algunas de sus actividades habituales.

¿Qué dice Mhoni Vidente sobre el futuro del Vaticano?

Ante la creciente preocupación por la salud del pontífice, la astróloga Mhoni Vidente ha compartido su visión sobre los posibles cambios que podrían darse en el Vaticano.

"Vienen cambios radicales en cuestiones del Vaticano. El papa se ha sentido mejor, pero casi no puede hablar. No sé quién sacó del Vaticano una oración del papa, pero muy malito... Ya no lo hagan trabajar, no lo esfuercen", declaró la vidente en una de sus recientes predicciones.

Además, sugirió que, en caso de que Francisco no pueda continuar con sus funciones, su sucesor podría tener un origen inesperado. Según su visión, el próximo papa podría ser de México, lo que marcaría un hecho histórico para la Iglesia católica. Sin embargo, también mencionó que, de no ser así, el nuevo pontífice sería de origen italiano.

Lea también: Donatella Versace sorprende al mundo de la moda: deja la dirección creativa de Versace y anuncia a su sucesor

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Estados Unidos?

Más allá del Vaticano, la astróloga también habló sobre la influencia de la Luna de Sangre del 13 de marzo en el panorama internacional. Según Mhoni, este fenómeno traerá consigo un período de mayor estabilidad, promoviendo la paz y acuerdos importantes, especialmente en Estados Unidos.

"Con esta Luna de Sangre va a haber más paz y acuerdos con Estados Unidos, pero no descarto posibles sismos", afirmó la vidente.

En el ámbito político, se refirió al expresidente Donald Trump y a una posible reforma migratoria que beneficiaría a miles de inmigrantes indocumentados en el país. Según sus palabras, Trump estaría planeando una estrategia en la que los inmigrantes puedan obtener un permiso de trabajo por un año, y si cumplen con ciertas condiciones, podrían extenderlo por cuatro años más.

"Donald Trump no es tonto", aseguró Mhoni, insinuando que el exmandatario podría estar considerando estas medidas con fines estratégicos.