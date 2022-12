Experiencia paranormal de la Gorda Fabiola al volver de la muerte

En varias ocasiones la humorista ha relatado cómo en diferentes momentos de su vida ha recibido mensajes de los ángeles, además, contó a detalle en el libro ‘Vida después de la muerte’ del escritor Esteban Cruz niño, que sufrió una tortura en el infierno, mientras intentaba luchar por su vida y permanecer en este plano.

"A mí me gusta compartir mi experiencia sin el ánimo de polemizar con nadie. Si me creen o no me creen está bien; sé lo que viví y para mí es suficiente, porque para mí la muerte es cambiar de una dimensión a otra, quedarme dormida y decir adiós hasta siempre”, indicó.

Mientras se encontraba en la clínica y una mujer desconocida la visitó, ella aseguró tener contacto con los ángeles. Le indicó también que había quedado bien operada, pero tenía que advertirle a los médicos que revisaran sus vías digestivas, parte de su cuerpo que en efecto presentaba varios problemas.

“Me hicieron exámenes y me llevaron enseguida al quirófano, en donde se dieron cuenta de que tenía una úlcera que se me reventó y me causó una hemorragia horrible, que me llevó a estar nuevamente en cuidados intensivos”, dijo.

La gorda Fabiola estuvo en el infierno

cuando la humorista asegura que estuvo en el infierno, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, los médicos no tenían mayores esperanzas e incluso habían recomendado que la desconectaran de las máquinas que la tenían viva, mientras ella estaba en coma.

“El infierno es atemporal, yo no les puedo decir cuánto tiempo duré sino que de pronto yo me hallé en un sitio lúgubre… Hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a ánimas en pena que estaban metidas como en un socavón y me pedían ayuda y todo. Me pasaron como en un video todas mis malas acciones”, dijo.

La también empresaria relató que fue un ser alado, gigante y sin cara quien la rescató de los infiernos. Mientras ella vivía esos momentos angustiantes, su esposo conocido como Polilla firmaba un documento para que la desconectaran, ya que según la opinión médica ya no había nada que hacer.

“Cuando me desconectan de todo me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá… De repente empecé a respirar sola, a orina sola y el corazón a latir normalmente”, contó.