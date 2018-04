La Gorda Fabiola dice que vio el cielo y el infierno cuando estuvo en coma 

Fabiola Posada, más conocida como la Gorda Fabiola, pasó un difícil momento de salud hace unas semanas que la tuvo por varios días en coma inducido.

La comediante sufrió una descompensación y terminó hospitalizada por desnutrición severa y anemia, y su vida estuvo en riesgo.

Su situación no era muy favorecedora, pero logró mostrar mejoría y recuperarse, algo que los médicos consideraron como un milagro.

Así lo compartió su esposo Polilla a través de Instagram con un emotivo mensaje.

“Mi Gordis me hizo llorar de la emoción, luego de dejarla en un estado muy crítico me llaman horas después de la clínica para que vaya y me diera cuenta de lo que pasaba, abro la puerta de la UCI y mis ojos inundados de lágrimas no podían creer lo que veían: sentada, con un semblante rozagante, sin mangueras y cables en su mano, sin el respirador en su boca y con una hermosa sonrisa me dijo: hola papi… cómo estás…? …amigos… los milagros existen“, relató en la red social.

Sobre este duro episodio, la Gorda Fabiola dijo en una entrevista radial que durante el tiempo que estuvo en coma tuvo una experiencia espiritual y pudo ver el cielo y el infierno.

El infierno lo describió como “un sitio oscuro“, en donde la lastimaban. “Me trataron de hacer daño, me metían en una jaula y cortaban mi cuerpo“, contó.

Por otro lado, habló sobre el cielo como un lugar hermoso. “Yo vi unos ángeles hermosos a los que alcance a tocar con la mano, uno era San Rafael y él me dijo iba a estar bien“, aseguró.

La Gorda Fabiola ya ha sufrido varios quebrantos de salud que han dejado preocupados más de una vez a sus seguidores. La estrella colombiana tuvo varios infartos, atravesó por una gastroenteritis y ahora superó este duro quebranto de salud.