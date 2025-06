Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La jornada exige más apertura en el amor. Se recomienda escuchar sin anticiparse a conclusiones, sobre todo si hay dudas sin resolver. La tendencia al aislamiento puede generar distancia. En la salud, es buen momento para identificar qué hábitos están afectando el descanso. El cuerpo puede estar somatizando preocupaciones recientes. En el aspecto financiero, una deuda olvidada o cobro inesperado puede alterar el equilibrio de gastos. En el trabajo, evite tomar decisiones en caliente: revisar y corregir será más productivo que reaccionar.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El amor transita un momento de observación. No se recomienda dar respuestas definitivas sin antes comprender lo que la otra persona necesita expresar. En la salud, las tensiones cervicales o musculares podrían estar relacionadas con la forma de asumir responsabilidades. El dinero se mantiene estable si no se cede ante compras innecesarias. Puede haber una propuesta de inversión que conviene evaluar más adelante. En el trabajo, se plantea un escenario que exige adaptabilidad, especialmente si hay cambios de equipo o rutinas.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Día con fuerte carga emocional para quienes nacieron bajo el signo del Tigre. En el amor, se activa la necesidad de cambio, pero se recomienda no tomar decisiones definitivas hasta comprender el fondo del conflicto. La salud puede resentirse si se acumulan emociones sin expresión. Se sugiere actividad física liviana o caminatas prolongadas. En lo económico, será fundamental evitar préstamos o compromisos no necesarios. En el ámbito laboral, hay una tendencia a la impaciencia. Es clave cerrar lo pendiente antes de iniciar algo nuevo.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El foco está en la pareja o personas cercanas. Una conversación clara puede disolver malentendidos que se han venido acumulando. En la salud, prestar atención al sistema digestivo será importante, ya que el cuerpo reacciona al estado emocional. En las finanzas, es posible que surja una necesidad de reorganización o ajuste, sobre todo si hubo gastos imprevistos durante el fin de semana. En el trabajo, se sugiere actuar con cautela ante comentarios de terceros: no todo lo que se dice debe tomarse como verdad inmediata.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La jornada impulsa definiciones en el plano del amor. Puede haber una conversación necesaria que marca un antes y un después. En la salud, conviene cuidar la zona de la garganta o vías respiratorias, especialmente si hay clima frío o contaminación. El dinero puede verse afectado si se postergan pagos importantes. En el ámbito laboral, se recibe una respuesta que estaba pendiente desde semanas atrás; es importante actuar con responsabilidad frente a los compromisos adquiridos.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

El amor requiere más coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La jornada es útil para reflexionar sin juzgar al otro. En la salud, la tensión acumulada puede causar dolores de cabeza o falta de concentración. Un descanso adecuado será fundamental. En el plano económico, se recomienda evitar gastos en soluciones rápidas que no resuelven el problema de fondo. En el trabajo, una recomendación de alguien con experiencia puede abrir nuevas perspectivas.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Día de pausa emocional. En el amor, lo mejor será no responder desde el enojo. Tomarse unas horas antes de contestar puede evitar malentendidos. En la salud, cuidar el sistema digestivo y evitar comidas pesadas será importante. En las finanzas, no se recomienda usar ahorros en asuntos menores. En el trabajo, puede surgir una tarea repetitiva que requiere atención a detalles que no deben pasarse por alto.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En el amor, es momento de reconocer si lo que se está exigiendo también se está ofreciendo. La reciprocidad será clave. En la salud, pueden sentirse molestias musculares relacionadas con el exceso de responsabilidades. En lo económico, se abre una pequeña ventana para ajustar deudas o reorganizar presupuestos. En el plano laboral, hay espacio para delegar o pedir ayuda sin perder autoridad.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La energía del día sugiere buscar equilibrio emocional. En el amor, retomar planes comunes fortalece el vínculo. En la salud, el cuerpo puede resentir la sobrecarga digital o el exceso de estímulos. En el dinero, una entrada menor puede aliviar una preocupación reciente. En el trabajo, alguien del entorno propone un cambio que conviene analizar antes de responder.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En el amor, mantener la calma ante diferencias de opinión será fundamental. En la salud, es recomendable estirar el cuerpo y evitar el sedentarismo prolongado. El dinero se mantiene estable si no se asumen compromisos nuevos. En el ámbito laboral, se requiere mayor precisión: una omisión puede generar errores en cadena.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El amor puede entrar en una etapa de revisión profunda. La jornada no es propicia para iniciar temas nuevos, sino para revisar lo anterior. En la salud, la fatiga visual puede afectar el rendimiento; reducir el uso de pantallas será clave. En lo económico, se recomienda aplazar decisiones hasta tener más claridad. En el trabajo, es un día para entregar resultados, pero no para asumir responsabilidades adicionales.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En el plano afectivo, el amor puede fortalecerse con pequeños gestos cotidianos. No es necesario hacer grandes declaraciones. En la salud, dormir más temprano ayudará a restaurar el equilibrio. En el plano económico, se activa una posibilidad de mejora, pero conviene esperar confirmación. En el ámbito laboral, un cambio de rutina puede beneficiar el rendimiento si se aplica con método.