¿Cómo saber qué animal soy en el horóscopo chino?

Para saber qué animal te corresponde en el horóscopo chino, necesitas conocer tu año de nacimiento.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): El día te ofrece claridad para resolver pequeños conflictos que pudieron haber surgido al inicio de la semana.

Búfalo/Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Momentos del pasado han hecho que tengas temor de volver a querer a alguien; una persona en tu mente no quiere salir, pero esto es algo que depende totalmente de ti.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): No le des más cabida a cosas que ya no valen la pena; quien no quiere estar contigo, no lo estará y punto.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): No es momento de dejar de aprender; hay valiosas lecciones que podrían llegar hoy si les das el espacio para que entren en tu vida.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): Después de un 2024 lleno de emociones intensas, el dragón necesitará descansar y procesar todo lo vivido. Las decisiones tomadas durante el año del dragón tendrán consecuencias directas en 2025.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Este es tu año, por lo que te espera un periodo de gran energía, transformaciones mágicas y mucho poder personal. Tendrás la oportunidad de destacar, tanto a nivel profesional como a nivel personal.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): Un año de intensa actividad, especialmente para los caballos nacidos en 1966 y 1990, quienes deberán fortalecer su cuerpo y cuidar su salud para afrontar los desafíos que se presenten.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): El año traerá estabilidad económica y emocional, pero las cabras deberán prestar atención a su salud y evitar caer en excesos. El equilibrio será fundamental para aprovechar las oportunidades.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): Los monos deberán controlar su impulsividad y enfocarse en el servicio comunitario. Las decisiones altruistas y la empatía serán recompensadas con tranquilidad y crecimiento espiritual.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): En estos momentos debes priorizar el encuentro contigo mismo. Tómate el tiempo necesario para centrarte en los pensamientos que te rondan.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): Tu pareja te demostrará su cariño con una pequeña sorpresa que para ti será muy importante para el vínculo sentimental de la relación.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031): Un sueño te dejará una angustia interior que te acompañará varios días; si lo hablas con una persona de confianza, te sentirás más tranquilo.