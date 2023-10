Hombre pregunta a su perro si fue humano en otra vida, su reacción impresiona

El video del hombre junto a su perrito dejó a muchos impactados.

Luego de un par de segundos transcurridos, el dueño del perrito le hace la siguiente pregunta "¿en tu vida pasada eras humano?". A lo que el peludito solo lo mira fijamente y luego choca su trompa con la de él. Después que la persona le vuelve a cuestionar, el animalito intenta esconderse, mientras el humano se sorprende.

Frente esto, los internautas no pudieron evitar comentar acerca de este suceso, en donde se impresionaron y hasta dijeron que es imposible que haya sido un humano, porque aquel ser es noble y bueno.

"Ni loco. Jamás podría ser de la peor especie qué existe en el mundo", "Debió ser una excelente persona", "Vamos a ver...es una reacción totalmente natural en el pobre animal", "Los humanos somos malos, los animales no", "Hice lo mismo ayer con mi perra y me mordió", "Le estaba diciendo " que decís loco, no me ofendas", "Yo si creo en la reencarnación", "Es mas humano, que cualquier humano", dijeron algunos.

Hay que destacar que, algunas personas que creen que después de morir reencarnarán en otra persona o animal, para vivir desde otra perspectiva.

Como también hay quienes piensan que, los animalitos no pueden llegar a ser humanos, porque son cuerpos y almas diferentes. Es decir, el espíritu de este ser no podía estar en la de humano.