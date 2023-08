Historia de niña fantasma que cuida a las mujeres en estación de Transmilenio

Una usuaria asegura que fue una niña fantasma la que la salvó de ser abusada en TransMilenio.

Es así que, en redes sociales constantemente se hacen virales videos que suceden al interior de los articulados o de las estaciones. Sin embargo, recientemente se conoció un video que dejó con los pelos de punta a los usuarios. Se trata del relato paranormal de una mujer, al parecer, luego ser víctima de acoso por parte de un taxista en Bogotá.

La creadora de contenido que se hace llamar Pao Pineda, le contó a sus seguidores que un día tomó un taxi luego de una rumba con amigos y justo llegando a la estación de Bicentenario, el hombre le realizó tocamiento indebidos y en medio de un forcejeo, el hombre se asusta y le pide que se baje del vehículo dejándola escapar.

Según la víctima, cuando se bajó e intentó huir, se le acercó una niña y le preguntó si se encuentra bien. “Una niña me tomó la cara y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo estaba asustada. Me dijo que no me preocupara, le pregunté por sus padres la tomé del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí”, expresó la mujer en su video.

De acuerdo con su versión, la supuesta niña le reveló que tenía un propósito el cual consistía en cuidar a las mujeres que estaban en peligro. Puesto que, ella había sufrido un abuso y murió en ese mismo lugar.

Por supuesto, esta historia no tardó en generar conmoción en TikTok y rápidamente fue compartida por los bogotanos. Si bien, gran parte de los internautas le creen y aseguran que también han visto a la supuesta alma en pena; hay otros que manifiestan que esto es solo para ganar visualizaciones.