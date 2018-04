Fantasma en estadio de Huracán causa terror en las redes 

Un video grabado por un vigilante del estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, se volvió viral en las redes sociales y causó todo un revuelo.

En el clip, dado a conocer por el guarda de seguridad del lugar, se pueden escuchar ruidos extraños y se ven algunas cosas extrañas pasando en uno de los camerinos.

El trabajador narra en el video publicado en YouTube el aterrador momento que vivió en el estadio del Club Atlético Huracán. (Lee también: El aterrador video del fantasma de un niño debajo de unas escaleras)

“Son las once de la noche y es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando. Lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Estoy podrido ¡la con…de la lora, me quiero ir!“, dice en el video.

Justo en el momento en el que se acerca a una puerta que se golpea insistentemente contra el marco de un camerino, no puede dejar de decir groserías por el temor que le despierta el momento. (Te puede interesar: Supuesto fantasma de Pablo Escobar apareció en Medellín)

El hombre entra para ver si alguien está en el lugar, pero no encuentra a nadie y es ahí donde se da cuenta que no se trata de ninguna broma.

Este es el espeluznante video.