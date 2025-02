Dell Simancas tranquiliza a su hijo hasta que comprueba que puede agarrarse al kayak hinchable y acercarse a su lado, mientras en el video puede verse a la ballena merodear por los alrededores.

“Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara, estaba como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando. Me hundo y pensé que me había comido”, dijo el joven al medio 24 horas al relatar el suceso.