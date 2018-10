Un extraño asteroide que bajo unas condiciones especiales de luz adquiere la apariencia de un cráneo humano, alcanzará su punto más cercano a la tierra justo después de Halloween.

Este asteroide, que posee un tamaño superior a cuatro canchas de fútbol, tiene el rótulo de Asteroid 2015 TB145, pero la Nasa ha decidido llamarle “La gran calabaza” a causa del macabro aspecto que posee. De hecho este cuerpo celeste es catalogado como un “cometa muerto”, porque ha perdido buena parte de su hielo o gases.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr

— NASA (@NASA) October 30, 2015