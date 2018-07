Director de ‘La Monja’ afirma haber visto fantasmas durante el rodaje

Todos los amantes del cine de terror esperan con ansias el estreno de ‘La monja’, aquella novicia endemoniada que aterrorizó a los espectadores en el ‘El Conjuro 2’ (2016) y que regresará a la pantalla grande con un spin-off de la franquicia de ‘El Conjuro’, también conocida como ‘Expediente Warren’.

La historia, de acuerdo con la sinopsis oficial de Warner Bros. Pictures, girará en torno a una “joven monja que se suicida en un aislado monasterio en Rumania. El Vaticano envía entonces a un sacerdote y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar el caso. Juntos descubren el impío secreto de la orden. No solamente arriesgan sus vidas sino también su fe y sus almas cuando enfrentan una fuerza malévola en forma de la monja demoníaca. El monasterio se convierte en un horrendo campo de batalla entre los vivos y los condenados”.

No se puede negar que la historia se escucha bastante espeluznante, lo suficiente como para que los espectadores sientan morir de miedo cuando vayan a ver la película a las salas de cine, sin embargo, ese terror que sentirán no se comparará con el miedo que el director de la cinta Corin Hardy experimentó en el set de rodaje, luego de que viera un par de fantasmas.

Durante la Comic-Con 2018, al cineasta estadounidense se le pidió que compartiera con el público algunas anécdotas del rodaje de ‘La Monja’, a lo que respondió con una experiencia que por supuesto, logró que los asistentes quedaran con los pelos de punta.

Hardy aseguró entonces, que luego de grabar una secuencia en un castillo de Rumania, entró a una habitación y vio que dos chicos estaban allí, sentados al fondo del cuarto, en ese momento pensó que tal vez eran del equipo de sonido. “Les dije – Hola- y me senté dándoles la espalda para ver los monitores”, reseña el medio especializado Sensacine.

Cuando Corin terminó de coordinar la escena, asegura que se volteó para preguntarles a los hombres ¿vieron eso? Pero ya no había nadie, el cineasta asegura que en aquella habitación solo había una puerta, por la que no vieron cruzar a los individuos, es decir, nunca habían salido, por ende ¿cómo era que ya no estaban?

Cierto o no, ‘La Monja’ promete ser una de las películas más terroríficas de este año. Su estreno mundial está previsto para el 6 de septiembre.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital