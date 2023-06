Detrás de colegio en Medellín una mujer y un niño se lamentan día y noche: aterrador llanto

Ni él, ni sus amigos le prestaron mucha atención a la historia y siguieron con el plan de escaparse.

"Uno en tiempos de colegio no le para muchas bolas a eso. Nos fuimos y nos metimos detrás del colegio, eso era como una mallita que no lo dejaban pasar. Resulta y sucede que sí era efectivo, como a las once empezamos a escuchar a una señora hablando y un niño que estaba llorando".