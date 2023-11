"Desde pequeña me enamoré del cine de terror, a los cuatro años vi la primera película de este género y aunque no puedo negar que me asusté, posteriormente adquirí un amor por el cine de este género que se mantiene hasta el día de hoy” expresó Patricia Venturoli.

Patricia estuvo en entrevista con La Mega y reveló inéditos detalles de su colección.

¿Cuántas y cuáles figuras de terror tiene?

En mi casa cuento con aproximadamente 5.000 figuras, la gran mayoría son iconos del cine de terror, algunos de ellos son: Chucky, Annabelle, Pinhead, Sam y Freddy Krueger.

¿Cómo comenzó la colección?

Mi fascinación por las películas de Chuky fue creciendo con los años, por lo que comencé a adquirir diferentes presentaciones de él, unos pequeños, otros grandes y de diferentes materiales. Se podría decir que es la joya de la colección, ya que uno de mis Chuky tiene las medidas exactas del original, prácticamente salió la figura del cine al mundo real.