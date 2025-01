‘El Cartel Paranormal de La Mega’ se transmite de domingo a jueves, de 9:00 p.m. a 12:00 a.m., bajo la conducción de Daniel Trespalacios. En este programa se abordan historias paranormales y se cuentan con invitados como parapsicólogos y astrólogos.

Daniel Daza, uno de los expertos recurrentes, ha sido reconocido por acertar en varias de sus predicciones. Por ejemplo, realizó las cartas astrales de Donald Trump y Kamala Harris para evaluar las probabilidades de ganar las elecciones. Aunque mencionó que ambos estaban en una etapa favorable, predijo que Trump sería el próximo presidente de los Estados Unidos, basándose en la posición de ciertos planetas clave en su carta astral. Esta predicción se cumplió, ya que Trump ganó las elecciones y regresó a la Casa Blanca.

Una de las predicciones más interesantes de Daza es que Colombia vivirá un periodo de ocho años bajo gobiernos de izquierda, aunque aclaró que no necesariamente será con Gustavo Petro. También indicó que la derecha tendrá dificultades para ganar en las próximas elecciones, sugiriendo una fuerte presencia de la izquierda en la política colombiana.

Asimismo, Daza acertó sobre la salud de Rodolfo Hernández.

Leer más: ¿Por qué asustan en los colegios? Médium explica en ‘El Cartel Paranormal de La Mega’

Predicciones de Daniel Daza para los signos en febrero 2025

Daza también compartió sus predicciones para 2025. Comenzó con Aries, afirmando que hasta la semana pasada era el momento ideal para iniciar grandes proyectos o tomar decisiones importantes: “Hasta la semana pasada tuvieron la oportunidad de hacer un cambio radical en sus vidas. Este es uno de los mejores meses, no solo enero sino también parte de febrero, para comenzar estudios o prácticas como el yoga, ya que estos meses son propicios para ello”.

Para Tauro, destacó que es una excelente época para quienes trabajan mediante plataformas, pues estas semanas y los primeros días de febrero serán favorables para generar ingresos.

Géminis sigue atravesando uno de sus mejores años. Sin embargo, Daza aclaró que el año no comienza el 1 de enero para todos, sino que depende del signo zodiacal y los regentes en tránsito. En el caso de Géminis, su año comenzará el 4 de febrero.

Cáncer vivirá uno de sus mejores años, con enero y febrero siendo meses propicios para reconciliaciones, sociedades y crecimiento espiritual.

Para Leo, advirtió sobre un temperamento más fuerte de lo habitual, lo que podría hacerles perder buenas oportunidades: “Es importante moderar el ego. En las más de 30.000 cartas astrales que he realizado, los Leo son quienes menos acuden a ellas porque creen no necesitar ayuda. Está bien creer en uno mismo, pero no basta con eso; es fundamental aprovechar las oportunidades que la vida les presenta”.

Vea también: ¿La Biblia dice que los cerdos son demonios? Descubre el misterio detrás de esta historia

Virgodebe ser cauteloso con sus finanzas, ya que 2025, año de la serpiente de madera según el horóscopo chino, podría resultar complicado. No es recomendable adquirir deudas.

Libra enfrentará la influencia de la Luna Negra hasta el 26 de marzo de 2025. Durante este periodo, es preferible evitar cambios importantes, como cambiar de empleo, mudarse o iniciar una relación de pareja.

Escorpio tendrá un año de transformación, ya que la serpiente está asociada con este signo, pero deben cuidar su salud. Si requieren una cirugía, los días más favorables serán hasta el 29 de enero y entre el 14 y el 28 de febrero.

Sagitario encontrará un periodo favorable para realizar inversiones. Febrero será un excelente mes para emprender un negocio o adquirir bienes, como una casa.

Capricornio vivirá un año positivo en el ámbito laboral y de la salud. Se recomienda esperar hasta la Luna Creciente para enviar hojas de vida o colocar letreros de arriendo, específicamente entre el 31 de enero y el 15 de febrero. Será también un buen momento para iniciar relaciones de pareja o cualquier nuevo proyecto.

Acuario experimentará un periodo ideal para el trabajo en equipo. Sin embargo, en el ámbito amoroso, podría enfrentar dificultades, ya que es uno de los signos que más sufre en cuestiones sentimentales.

Finalmente, Piscis debería evitar tomarse las cosas de manera personal. Daza añadió: “No deben prestar dinero ni jugar al azar, ya que son el signo más propenso a desarrollar adicciones”.