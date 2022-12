El cantante contó cómo fue su experiencia cuando fue "secuestrado" por un duende y víctima de la brujería.

“A mí a los cinco años me desapareció un duende, por tres días (...) a cada ser humano nos acompaña un duende. El duende me embolató a mí por tres días y me sostuvo con puras guamas, a los tres días me encontraron”, afirmó el artista, en medio del show de Juanpis Gonzalez.

En distintas oportunidades, el cantante ha manifestado que esto le marcó su vida. Relató que al vivir tantos años en el campo tuvo que vivir momentos paranormales, pero uno de los que más recuerda fue lo que vivió a sus 5 años cuando se le escapó a su mamá por seguir a su hermana mayor y no ir a la escuela, topándose con un duende el cual lo hizo entrar entre la melaza, según su historia, familia y conocidos lo decidieron ir a buscar debido a que decían que lo escuchaban cantar y hablar.