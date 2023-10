Britney Spears: la noche paranormal que cambió su vida para siempre

¿Fue un acto divino o algo más? La noche sobrenatural que sacudió el mundo de Britney Spears.

La icónica Britney Spears ha compartido un relato inquietante sobre una experiencia paranormal que tuvo en medio del desierto de Arizona, poco después de su rompimiento con Justin Timberlake. La cantante, en su reciente libro de memorias titulado "The Woman In Me", revela que esta vivencia ocurrió en un momento en el que necesitaba desesperadamente un respiro emocional.