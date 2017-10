[VIDEO] Shakira y Chris Martin se presentaron juntos en concierto

La cantante barranquillera Shakira y el líder de la agrupación Coldplay, Chris Martin, se presentaron juntos en un concierto este jueves en el marco del “Global Citizen Festival” que se celebra en la ciudad de Hamburgo, Alemania previo a la reunión de líderes mundiales del G-20.

Los dos cantaron temas de la colombiana y uno que otro éxito en español, entre ellos “Despacito” del compositor Luis Fonsi. También cantaron juntos el súper éxito de Coldplay – “Sky Full Of Stars”.

.@coldplay & @shakira have given us all such an uplifting start to the evening! #TuWas #GlobalCitizenHamburg pic.twitter.com/kqm8csQv7G

— Hugh Evans (@Hughcevans) 6 de julio de 2017