‘Vibras’ de J Balvin, el nuevo disco de ChocQuibTown y más estrenos del día 

¡Es viernes de lanzamientos musicales! Ya conocimos por fin la canción oficial del Mundial de Rusia 2018, interpretada por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi.

El día sigue con más estrenos de la mano de artistas nacionales e internacionales.

‘Vibras’

J Balvin está estrenando su nuevo álbum titulado ‘Vibras’. El disco tiene 14 canciones con colaboraciones especiales con otros grandes nombres del género urbano como Wisin y Yandel, y del pop como Carla Morrison.

El álbum incluye en su tracklist los éxitos ‘Mi gente’ con Willy William, y ‘Machika’, sencillo que hace junto a la brasileña Anitta y Jeon.

El nuevo álbum de J Balvin llega dos años después de ‘Energía’, álbum que lanzó en 2016 e incluye las canciones ‘Safari’, ‘Bobo’, ‘Sigo extrañándote’ y ‘Ginza’. Con este disco, el artista se logró meter por primera vez en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos y ganar un Grammy Latino en la categoría de mejor álbum de música urbana.

‘Vibras ya está disponible en todas las plataformas digitales.

‘Shawn Mendes’

El artista Shawn Mendes presenta su tercer álbum de estudio titulado ‘Shawn Mendes’. ‘In My Blood’ y ‘Lost In Japan’ fueron los primeros dos sencillos que el cantante reveló de este nuevo disco, en el que también están las canciones ‘Youth’ con Khalid, ‘Fallin’ All In You’ (coescrita por Ed Sheeran), ‘Particular Taste’ (coescrita por Ryan Tedder) y ‘Like To Be You’ al lado de Julia Michaels quien además coescribió la canción.

Su próximo sencillo promocional es ‘Nervous’, canción escrita por Julia Michaels.

Remix de ‘To my love’

Bomba Estéreo presenta el video oficial de su nuevo éxito ‘To My Love (Tainy Remix)'”. El rojade se llevó a cabo alrededor de la casa de la vocalista Liliana Saumet, ubicada en la costa caribeña de Colombia cerca del Parque Tayrona.

Durante los últimos meses, ‘To My Love (Tainy Remix)’ se ha convertido en el éxito más grande de la trayectoria de Bomba Estéreo. El talentoso puertorriqueño Tainy estuvo a cargo de la producción de este remix, que originalmente fue incluido en el álbum ‘Amanecer’ (Remixed), que fue lanzado en diciembre 2016.

‘Sin miedo’

La agrupación colombiana ChocQuibTown está estrenando su nuevo disco ‘Sin miedo’, el sexto trabajo discográfico de la banda compuesto por 13 canciones con colaboraciones con los famosos músicos Nicky Jam, Wisin y Alexis Play.

El álbum, que mezcla letras de amor con ritmos de pura fiesta, también incluye una canción con el colombiano Carlos Vives.

ChocQuibTown compartió el audio de las canciones de su nuevo álbum en su canal de YouTube.

‘Icon’ Remix

Jaden Smith, hijo del actor Will Smith, estuvo hace unos días en Cartagena acompañando a su papá en el rodaje de ‘Gemini man’, pero aprovechó su estadía en la ciudad amurallada para grabar su nuevo video musical.

El resultado se ve en el clip del remix de ‘Icon’, que hace en esta versión junto a Nicky Jam. El video ya se encuentra entre las tendencias de YouTube.