Top 10: Curiosidades de los videos musicales de Michael Jackson

Michael Jackson entendió como ningún otro artista en su momento la importancia de los videos musicales para promocionar sus sencillos y es precisamente uno de sus más grandes legados.

Larga duración, presupuestos gigantes que en los 80´s solo se contemplaban para producciones audiovisuales que iban al cine o a la televisión, grandes figuras de la industria del entretenimiento, elaboradas coreografías, efectos especiales e increíbles escenarios fueron los elementos que hicieron que cada uno de los videos que acompañaban sus éxitos fueran inolvidables.

Hoy, en el que sería su cumpleaños número 59, recordamos varios de sus legendarios videos y te contamos algunos datos curiosos que seguro desconocías hasta el día de hoy.

1. Thriller

La producción de este video está clasificada como cortometraje, por la inversión y producción que tuvo en esa época. Su duración es de casi 14 minutos y el presupuesto para su realización fue de 800.000 dólares; un video de alta producción para la época costaba 100.000 dólares.

Con la finalidad de recortar gastos, los trajes de zombie fueron realizados a partir de ropa recolectada por el Ejército de Salvación. El video buscó ganar un premio Oscar, por lo que fue transmitido en los cines antes de iniciar algunas películas.

2. Beat it

Los “vándalos” que aparecen en el video de ´Beat It´ realmente pertenecían a una pandilla. La mayoría se reformó después de la filmación junto al Rey del Pop.

3. Bad

El sencillo que le da el título al séptimo álbum de estudio de Michel Jackson, se promocionó con un exitoso video dirigido por Martin Scorsese, el director de grandes filmes de la industria cinematográfica como Pandillas de Nueva York, El Lobo de Wall Street o Taxi Driver. En total tiene 18 minutos de duración y hace alusión a la película de 1961 West Side Story.

4. Smooth Criminal

Los sonidos que se escuchan al principio de la grabación de ‘Smooth Criminal’ son los latidos del corazón de Michael Jackson. Jeffrey Daniel fue el encargado de la coreografía, que fue replicada desde entonces en todos los shows en vivo del artista. El coordinador de efectos especiales fue Colin Chilvers.

Ganó el premio a Mejor Vídeo en los Brit Awards 1989. Existen cuatro versiones diferentes en las que varía la duración, la música de apertura y el diálogo de los bailarines.

5. Scream

El videoclip del sencillo ‘Scream’ de Michael Jackson junto a su hermana Janet, es considerado por el Libro Guinness como el vídeo más caro de la historia costando aproximadamente 7 millones de dólares.

6. Black or White

El videoclip ‘Black or White’ fue el primero en utilizar la tecnología digital para lograr el efecto de metamorfosis en 1991, además cuenta con la participación de Macaulay Culkin, el inolvidable protagonista de ‘Mi pobre angelito’.

7. Billie Jean

“Billie Jean”, el sencillo de Michael Jackson lanzado en 1983, fue el primer video de un artista negro en ser emitido por la cadena estadounidense MTV.

8. They don’t care about us

El sencillo se promocionó con dos versiones de videos musicales. Uno en donde Michael figuraba como preso en una cárcel, y otro bailando en las calles de Brasil.

Este último fue subido al canal de Youtube de Michael Jackson VEVO luego de su fallecimiento para convertirse, en enero de 2017, en el segundo videoclip con más reproducciones del cantante con casi 300 millones de visitas.

9. Remember the time

Eddie Murphy retrata el antiguo faraón egipcio Amenhotep IV y la modelo Iman encarna a la reina egicia Nefertiti. Este video ofreció muchos elementos de la religiosidad de la brujería que dominó la antigua cultura egipcia.

10. You rock my world

El sencillo fue promocionado con un premiado video-clip musical, al más puro estilo de Michael Jackson, que recuerda uno de sus mejores videos musicales correspondiente al sencillo “Smooth Criminal”, por la coreografía de baile gangster. Este fue uno de los últimos videoclips que rodó el Rey del Pop en su carrera y contó con la participación estelar del legendario actor de cine Marlon Brando poco antes de morir.