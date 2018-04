The Weeknd le canta a su relación con Selena Gomez en su nuevo disco 

El cantante canadiense The Weeknd lanzó sorpresivamente su nuevo álbum titulado ‘My Dear Melancholy’.

El disco esta compuesto por seis canciones y algunas de ellas estarían dedicadas a la corta relación que sostuvo con la también cantante Selena Gomez.

‘Call out my name‘ es el primer sencillo de este nuevo álbum y su letra hace varias referencias a su noviazgo con la artista y al arrepentimiento de The Weeknd enamorarse de ella.

“Nos encontramos, te saqué de un lugar roto, me diste comodidad, pero enamorarme de ti fue mi error… Y cuando los tiempos eran difíciles, me aseguraba de sujetarte cerca de mí… Dije que no sentía nada, pero mentí. Casi corto una parte de mí por tu vida“, dice parte de la letra de la canción.

Según varios medios, hay otras canciones como ‘I Was Never There’ y ‘Privilege‘ que también hacen referencia a su relación con Selena. Esta última es a que cierra el álbum y sería la despedida.

“Nos hemos dicho nuestro último adiós, así que intentemos terminar con una sonrisa”, dice la canción.

‘My Dear Melancholy‘ es el primero que lanza el cantante desde que ganó el Grammy con ‘Star Boy’ en 2017.

El joven The Weeknd creció rápidamente en la escena internacional en los últimos años con éxitos como ‘Can’t Feel My Face‘, ‘I Feel It Coming‘, ‘Love Me Harder‘ y ‘Earned it‘, canción que hace parte de la banda sonora de la película ’50 sombras de Grey’.