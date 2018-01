Taylor Swift presenta el video de ‘End Game’, junto a Ed Sheeran y Future

La cantante estadounidense Taylor Swift es la reina de las colaboraciones y esta vez presenta una muy esperada.

La artista se unió a Ed Sheeran y Future para recorrer el mundo en su nuevo video de ‘End Game‘, dirigido por Joseph Kahn y grabado en Miami, Tokio y Londres.

‘End Game‘ hace parte de su más reciente álbum ‘Reputation‘, lanzado en noviembre de 2017, del que también han salido éxitos como ‘Look what you made me do’, ‘Ready for it’, ‘Gorgeous’ y ‘Call it what you want’.

Mira el video aquí.