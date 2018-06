Silvestre Dangond y Natti Natasha presentan ‘Justicia’

“¿Te maltrató? Dime qué te hizo ese cobarde. Su mamá no le enseñó que eso a una mujer no se le hace, no se hace… ¡No se hace!”, así versa parte del nuevo tema ‘Justicia’ del intérprete vallenato Silvestre Dangond, en el que se une a Natti Natasha para alentar a las mujeres a reaccionar ante una relación violenta y deshonesta. El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

“Tengo mucha ilusión con esta canción. Creo que Natti Natasha le da un toque bien interesante al tema… Escuchar esta historia desde un punto de vista, en donde se busca el respeto a la mujer, hace que la canción sea mucho más fuerte y que lleve un mensaje mucho más poderoso. Espero que esta canción le lleve esperanza a muchas otras mujeres que en sus vidas sienten el maltrato y que sepan que al final del día, siempre se hará justicia”, señaló Silvestre Dangond sobre el tema, que no forma parte de su más reciente álbum ‘Esto Es Vida’, lanzado a principios de mes en Valledupar, Colombia, con el cual ha retomado tanto el vallenato más tradicional que lo ha hecho famoso, como nuevas propuestas y fusiones que lo modernizan y acercan a un público más internacional.

Daddy Yankee también se unió a este proyecto colaborando con Dangond y Natasha en la creación de la letra de Justicia. La canción fue producida por Andrés Castro, Mario Cáceres y Daleplay. En tanto, su video fue grabado en la ciudad de Medellín, bajo la compañía de producción 36 grados y estará siendo estrenado muy pronto.

Justicia es un tema que sin lugar a dudas será del agrado de las “silvestristas” que siguen fielmente al artista, el cual viene a sumar fuerzas al éxito alcanzado por exitosos sencillos como han sido Cásate Conmigo y Sigo Siendo El Papá, que se han convertido en hits radiales y de los más solicitados durante los conciertos. El single Cásate Conmigo alcanzó el primer lugar en las listas tropicales de los Estados Unidos y le hicieron merecedor del disco de platino por ventas.

Silvestre Dangond en estos momentos se encuentra afinando los detalles para arrancar con su gira Caliente Tour USA 2018, en el mes de julio en la ciudad de Houston, Texas.

Caliente Tour USA 2018

Houston – Smart Financial Center – Julio 20

Miami – American Airlines Arena – Julio 21

Orlando Amway Center- Julio 22

Atlanta Atlanta Coliseum – Julio 26

Washington DC The Anthem- Julio 27

NYC Theatre at MSG – Julio 28

Boston House of Blues – Julio 29

Chicago – Joe´s – Agosto 10

Los Ángeles – Microsoft Theater – Agosto 11

Por Alfonso Rico – La FM