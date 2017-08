Shakira recibe disco de platino en Colombia por su álbum “El Dorado”

El Dorado es el undécimo primer álbum de su obra discográfica, con el que obtiene este importante reconocimiento.

En mayo fue lanzado este álbum y desde su primer día, ocupo los primeros lugares a nivel mundial en plataformas digitales y venta física. Sus millones de seguidores, en el mundo del espectáculo y la industria de la música ratifican una vez más la superestrella internacional que es Shakira.

A pocas horas de su lanzamiento, el álbum de 13 temas alcanzó el #1 en las listas de ventas digitales en varias plataformas. El Dorado tiene grandes éxitos como “Me Enamoré” y “Chantaje” feat. Maluma que simultáneamente puntearon al Top 5 de la lista “Hot Latin Songs” de Billboard.

En tan solo una semana, el video musical de “Me Enamoré”, el cual fue dirigido por Shakira y Jaume de La iguana, acumuló más de 41.4 millones de reproducciones por YouTube/VEVO, mientras el audio sobrepasó los 28 millones de streams en Spotify.

Es una lista envidiable de canciones. “La Bicicleta”, su brillante fusión de vallenato y urbano con su coterráneo Carlos Vives que permaneció 25 semanas en el #1 de la lista “Latin Airplay” de Billboard. Recibió reconocimiento de 5 veces Platino por sus ventas en España. Seguido de “Chantaje” feat. el joven colombiano Maluma. Este título ha acumulado más de 1.5 Billones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos latinos con más visitas. Llegó al #1 en la lista “Latin Airplay”, y recientemente fue certificado 16 veces Platino por la RIAA.

Al mismo tiempo, “Deja vu” feat. Prince Royce alcanzó el #1 en la lista “Tropical Songs” de Billboard y su más reciente sencillo “Me Enamoré” cuenta su historia de amor con Gerard Piqué.

Otras canciones de este nuevo disco son: “Nada”, “Amarillo”,“Perro Fiel”, junto a Nicky Jam, “Trap”, con Maluma, “Comme moi”, con el francés Black M, y “Toneladas”, así como 3 canciones en inglés llamadas “When a Woman” (Cuando Una Mujer), “Coconut Tree” (El Cocotero) y “What We Said” (Lo Que Dijimos), feat. el grupo canadiense Magic!.

El Dorado es su primer álbum mayoritariamente en español, desde Sale el Sol (2010) y el primer disco de estudio desde Shakira (2014). Se trata del regreso triunfal de una artista quién nos ha cautivado desde el lanzamiento de su álbum Pies Descalzos, cuando solo tenía 18 años. Pisó fuerte en el mercado angloparlante y en todo el mundo con su álbum Laundry Service (2001). Sus éxitos como “Hips Don’t Lie”, “La Tortura” y “Waka Waka” han roto récords. Con El Dorado, de nuevo nos emociona con su riqueza sonora, sus fusiones internacionales y su voz inconfundible.