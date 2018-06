Revive las presentaciones de los MTV Miaw 2018

Los MTV Miaw, que premian lo mejor de la música, redes y tendencias del mundo Millennial, estuvieron llenos de mucho glamour y presentaciones de lujo.

La ceremonia, celebrada por primera vez en la Arena Ciudad de México, contó con la conducción de la cantante chilena Mon Laferte y La Divaza, uno de los Youtubers más representativos de Latinoamérica.

La cuota musical corrió por cuenta de reconocidos artistas del género urbano y del pop.

Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto pusieron a bailar al público con ‘1,2,3’.

#mtvmiaw2018 #jasonderulo #sofiareyes 🎵🎶 1,2,3 Una publicación compartida por Andrea (@andreacoliote) el 2 de Jun de 2018 a las 11:05 PDT

Sebastián Yatra mostró todo su romanticismo con ‘No hay nadie más’.

El toque internacional lo dio el ex One Direction, Liam Payne, que interpretó en solitario su éxito ‘Strip that down’ y compartió escenario con J Balvin para el cierre de los premios.

El colombiano J Balvin se llevó el premio ‘Artista + duro Colombia’ y fue el encargado de prender la fiesta y cerrar con broche de oro.

Natti Natasha y Becky G compartieron tarima para interpretar ‘Sin Pijama’.

Estos fueron los ganadores más importantes de los MTV Miaw 2018.

Icono Miaw: La Divaza

Instagramer nivel Dios Colombia: Sebastian Villalobos

Instagramer global: Lele Pons

Bomba viral: Roast Yourself Challenge

Mejor parodia: Mario Ruiz Ft. Jack Vargas – Parodia de Farruko ‘Krippy Kush’

Styler del año: Pautips

La cara más nueva: Calle y Poché

#Instastories del año: Javier Ramirez

Artista con más actitud: Greeicy

Artista + duro Colombia: J Balvin

Hit del año: Anitta, J Balvin – Downtown

Explosión urbana: Bad Bunny

Revolución K-Pop: BTS

Ft. del año: Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin – Sensualidad

Hit global: Camila Cabello ft. Young Thug – Havana

Video del año: Sebastián Yatra – No Hay Nadie Más

Crack mundial: Leo Messi

Peli del año: Coco