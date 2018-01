Revive la emocionante presentación de Luis Fonsi y Daddy Yankee en los Grammy

Los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee se tomaron el escenario de los Premios Grammy para contagiar a todos con su éxito ‘Despacito’.

Aunque no ganaron en ninguna de las categorías en las que estaban nominados, los artistas demostraron por qué la música latina está marcando la parada.

Su presentación estuvo llena de sabor latino, con bailarines y una breve aparición de la Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera.

‘Despacito’, uno de las canciones más importantes del 2017 a nivel mundial, compitió en las categorías Mejor Interpretación Dúo o Grupo, que ganó el grupo Portugal The Men con ‘Feel It Still’, así como Grabación del Año y Canción del Año, las cuales ganó Bruno Mars con 24K Magic y ‘That’s what I like’, respectivamente.

Te dejamos el video del show de Luis Fonsi y Daddy Yankee en los Grammy.

