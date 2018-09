‘Perdón’ de David Bisbal junto a Greeicy, y más lanzamientos musicales

Es día de estrenos musicales. Como cada viernes, artistas alrededor del mundo sorprenden a sus seguidores con nuevos sencillos y videos.

Ozuna, Selena Gomez, Cardi B y DJ Snake se unen en ‘Taki Taki’, mientras Wills Smith, Marc Anthony y Bad Bunny colaboran en ‘Está rico’.

A estos esperados lanzamientos se suman otros que empiezan a escalar posiciones en las plataformas digitales.

‘Perdón’

El cantante David Bisbal, ganador de tres Grammy Latino, presenta su nueva canción ‘Perdón’ junto a la colombiana Greeicy, que ha probado ser una de las artistas más polifacéticas de nuestro país.

El español se unió a los productores colombianos Mauricio Rengifo y Andrés Torres para darle vida a este sencillo, una rumba latina cuyo video musical fue grabado en Marbella (España) el pasado mes de agosto. Harold Jiménez fue el encargado de dirigirlo y el equipo de 36 Grados se encargó de la producción.

‘Perdón’ llega después del éxito de ‘A partir de hoy’, canción que hace David Bisbal junto a Sebastián Yatra.

‘Vuelve’

Este es el nuevo sencillo de Sebastián Yatra en colaboración con el cantante y compositor español Beret. El colombiano estrena una balada que sigue los pasos de su romántica canción ‘No hay nadie más’.

David Bohórquez fue quien dirigió el video oficial de la canción, un tema originalmente compuesto por Beret y que ya se posiciona dentro de las primeras tendencias de YouTube.

‘Vuelve’ se suma a la amplia lista de éxitos de Yatra, que también se ha movido muy bien en el género urbano con canciones como ‘Sutra’, ‘Por perro’ y ‘Ya no tiene novio’ junto a Mau y Ricky.

Sebastián Yatra se encuentra por estos días en una gira de conciertos en Argentina y estará en Bogotá el próximo 3 de octubre para hacer la apertura oficial del Movistar Arenajunto a Juanes y Miguel Bosé.

‘Head above water’

Luego de cinco años de ausencia, la cantante canadiense Avril Lavigne regresa a la música con ‘Head above water’.

La artista presentó su canción por primera vez en el programa de Jimmy Kimmel y con esto marca una nueva etapa en su carrera musical, que se vio afectada debido a la enfermedad de Lyme, con la que tuvo que luchar por varios años y por la que incluso se resignó a morir.

‘Shallow’

La canción es el tema principal de ‘A star is born’, película dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Lady Gaga y el mismo Cooper.

Esta es la primera vez que Gaga hace un protagónico para una película y, según varios críticos, la cinta ya suena como una de las favoritas para la próxima entrega de los Premios Óscar.

‘A Star is born’ es la cuarta versión de la cinta del mismo título que apareció originalmente en 1937, que relata el encuentro entre Jackson Maine (Bradley Cooper), un músico que divide su vida entre las giras y el alcohol bajo la presión del éxito y la fama, y Ally (Lady Gaga), una cantante aficionada que prueba suerte en un bar.

La película se estrenará mundialmente el próximo 3 de octubre.

‘There’s no way’

La estadounidense Julia Michaels, una de las artistas revelación más importantes del mundo, se unió al californiano Lauv en ‘There’s no way’.

Con este sencillo, los artistas siguen sumando éxitos a su carrera musical; Lauv luego de su popularidad con ‘I like me better’ y Michaels tras posicionarse primero como compositora de grandes canciones para artistas como Demi Lovato, Fifth Harmony, Selena Gomez, Kelly Clarkson, Rita Ora y Ed Sheeran.

‘Una vez más’

Manuel Turizo y Noriel le cantan al amor en ‘Una vez más’, canción que se encuentra en la segunda posición de tendencias de YouTube.

Luego de ‘Una lady como tú’, Manuel Turizo se posicionó como uno de los artistas más prometedores del género urbano, en el que ha ganado reconocimiento con otros sencillos como ‘Esperándote’, ‘Bésame’ junto a Valentino y ‘Déjala que vuelva’ en colaboración con Piso 21.

Lexx fue el director del video del sencillo, el primer trap de Manuel Turizo.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital