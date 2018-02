Niall Horan estrena el sencillo ‘On The Loose’

Niall Horan llega hoy con su más reciente sencillo ‘On The Loose’, acompañado del gran éxito mundial que ha obtenido su aclamado álbum debut como solista ‘Flicker’. El álbum acumula más de 2 billones de reproducciones en todo el mundo, y ha vendido más de 2 millones de copias, obteniendo reconocimientos como doble platino en Irlanda, y platino en Estados Unidos, Canadá, Australia y los Países Bajos y oro en México.

‘On The Loose’ da continuidad al gran éxito que obtuvo su pasado sencillo ‘Slow Hands’, el cual ingresó como No. 1 en 44 países y fue nombrada como una de las “Mejores Canciones del 2017 Al Momento” por Billboard.

‘Flicker’ ingresó al No.1 de la lista Billboard 200 en octubre del 2017. Hablando sobre el lanzamiento, Niall comentó que se encontraba muy orgulloso de lo que ha logrado con el proyecto, y destacó: ‘Pasé el último año y medio escribiendo y grabando este álbum. Es algo en lo que trabajé muy duro y estoy muy orgulloso de ello. Es la primera vez que plasmo mis pensamientos y emociones en papel y después en una grabación, se siente bastante bien.’

Actualmente, Niall Horan se prepara para dar inicio a su tour mundial ‘Flicker World Tour’, el cual comenzará el próximo 10 de marzo en Irlanda, para después presentarse por Europa, Australia, Norteamérica Latinoamérica . En México se presentará el 13 y 14 de julio en el Pepsi Center CDMX.