Nacho, Major Lazer y Sebastián Yepes presentan sus novedades musicales

Es viernes de estrenos musicales y estas son las novedades más sonadas.

‘Casualidad’

El artista venezolano Nacho y el puertorriqueño Ozuna se unen en ‘Casualidad’. Es la primera vez que los artistas colaboran en un sencillo cuyo video va escalando en posiciones entre las tendencias de YouTube.

Nacho sigue posicionando su carrera en solitario, así como Ozuna cosechando éxitos en el género urbano.

‘Let Me live’

Major Lazer, agrupación liderada por el famoso DJ Diplo, presenta el ‘lyric video’ de ‘Let Me live’, sencillo que hacen en colaboración con los íconos del Drum and bass británico, Rudimental, y Anne-Marie y Mr. Eazi.

En ‘Let Me Live’, Major Lazer conserva su característico dancehall y raíces caribeñas. Pronto estrenarán el video oficial de la canción.

‘Like I Do’

Este sencillo de Christina Aguilera junto a GoldLink hace parte del más reciente álbum de la artista estadounidense titulado ‘Liberation’ lanzado el pasado 15 de junio.

El nuevo trabajo discográfico de Christina Aguilera incluye colaboraciones con otros artistas, como Demi Lovato, Ty Dolla $ign y 2 Chainz, y Keida y Shenseea.

‘Bien Duro’

El rapero español C Tangana estrena ‘Bien Duro’, un sencillo cargado con sabor latino. El madrileño compartió el audio oficial de la canción producida por el norteamericano DVLP, quien ha estado detrás de éxitos de artistas como Lil Wayne, Nicki Minaj, J Balvin, Jennifer López y Eminem.

‘Baby, You Make Me Crazy’

El británico Sam Smith le sigue apostando al romanticismo. Esta vez lo hace con la versión acústica de ‘Baby, You Make Me Crazy’, canción que ya había lanzado en su versión original en 2017.

El sencillo está incluido en el ‘The Thrill of It All’, el segundo álbum de estudio del intérprete, famoso por sus éxitos ‘Stay With Me’ y ‘I’m Not the Only One’.

‘Dos Problemas’

Luego de su sonada separación de la youtuber Tuti Vargas, Sebastián Yepes vuelve a la música con un nuevo sencillo titulado ‘Dos problemas’. El artista manizaleño vuelve renovado con esta canción que dicen estaría dedicada al fin de su matrimonio con la estrella digital.

‘Quién sabe’

Este es el nuevo sencillo de Natti Natasha. La artista se aleja del reggaetón para darle un ritmo de bachata a este nuevo sencillo, que ya llega al millón de vistas en YouTube.