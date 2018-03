Meghan Trainor estrena hoy su nuevo sencillo ‘No Excuses’

(Marzo, 2018 – Los Angeles, CA) – Hoy, la cantante, compositora, multi-instrumentista y ganadora al GRAMMY®, Meghan Trainor, vuelve con su nuevo sencillo “No Excuses”, ¡disponible mundialmente ahora! Consíguelo aquí vía Epic Records.

Es tan solo un pequeño vistazo de lo que se vendrá con su tercer álbum y uno de los lanzamientos exitosos más esperados del año.

Trainor escribió “No Excuses” junto a la compositora JKash y Andrew Wells. La canción fue producida por Andrew Wells con la ayuda de la misma Meghan.

El sencillo goza de líneas de bajo definidas, guitarras brillantes y sintetizadores con una llamada y respuesta instantáneamente contagiosa. Esta grandiosa producción esconde además un mensaje más profundo: “Your mama raised you better tan that”, que traduce “Tu mamá te crio mejor que eso”.

“Amo cómo tantas mujeres hoy en día defienden lo que está correcto”, dice Trainor. “Quería escribirnos a todas las mujeres este poderoso himno. Muchas veces la gente me habla subestimándome porque solo he estado en esto por cuatro años, así que escribí esta canción. Es mi versión moderna de “R-E-S-P-E-C-T”. Todo se trata de igualdad y ser amable siempre.”

Complementando este innegable y poderoso himno, también nos ha compartido el video musical de su nuevo sencillo, dirigido por Colin Tilley. Sus visuales enérgicas dan vida a las palabras de la canción, ya que Meghan se apropia completamente de la pantalla más segura y confiada que nunca.

Si la felicidad tuviera una banda sonora, sería este álbum. Trainor, victoriosamente emergió de una complicada segunda cirugía de cuerdas vocales, con cuatro meses sin poder hablar, y con ansiedad sobre su posible mejoría. Empoderándose a sí misma con amor propio y cuidado, logra descargar toda esta energía con su nueva música. Producida principalmente con Wells, esto sería un asunto familiar. En cada himno, logró enlistar un coro – compuesto por su mamá, papá, hermano, y prometido – para añadir voces de apoyo. ¡Sin duda es su más grande y brillante trabajo al día de hoy! ¡Pronto más noticias de Trainor!

La cantante ganadora del premio GRAMMY, compositora, y multi-instrumentista, Meghan Trainor, salió a la escena en 2014 con su grandioso sencillo “All About That Bass”, logrando romper con las bases de la música contemporánea, utilizando ritmos pop y poderosas voces que lograron darle al mundo un himno de empoderamiento femenino. Trainor se asentó en la escena musical como una de las artistas prominentes en la música pop, logrando conseguir siete sencillos multi-platino, dos álbumes oro, agotando 3 tours, escribiendo éxitos multi-platino a artistas Pop y Country, y recibiendo incontables premios en la industria musical y nominaciones por todo el mundo. Es una de las tan solo 5 artistas femeninas en recibir una certificación diamante por su sencillo “All About That Bass” el cual es ganador de un premio RIAA Gold & Platinum. Después de terminar su primera temporada como jurado en la serie THE FOUR, en Fox, Meghan estrena su sencillo “No Excuses” de su muy anticipado tercer álbum, entusiasmando a sus fans con el hecho de que el bajo está de vuelta, y es ¡más fuerte que nunca!